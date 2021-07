Tokyo2020, San Marino al via con cinque atleti (Di martedì 6 luglio 2021) SAN Marino (ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo del Cons ha deliberato la composizione della delegazione che dal 23 luglio all’8 agosto prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo. Oltre ai tiratori Alessandra Perilli, alla sua terza Olimpiade, e Gian Marco Berti e al lottatore Myles Amine, faranno parte della squadra biancazzurra la nuotatrice Arianna Valloni e il judoka Paolo Persoglia, a cui è stato riservato un posto rispettivamente tramite universality place e invitation card. La ventenne Arianna Valloni vanta tre medaglie ai Giochi dei Piccoli Stati e per tre volte ha conquistato il bronzo ai campionati italiani di categoria, due volte nei 1500 stile libero e una volta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) SAN(ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo del Cons ha deliberato la composizione della delegazione che dal 23 luglio all’8 agosto prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo. Oltre ai tiratori Alessandra Perilli, alla sua terza Olimpiade, e Gian Marco Berti e al lottatore Myles Amine, faranno parte della squadra biancazzurra la nuotatrice Arianna Valloni e il judoka Paolo Persoglia, a cui è stato riservato un posto rispettivamente tramite universality place e invitation card. La ventenne Arianna Valloni vanta tre medaglie ai Giochi dei Piccoli Stati e per tre volte ha conquistato il bronzo ai campionati italiani di categoria, due volte nei 1500 stile libero e una volta ...

Tokyo2020, San Marino al via con cinque atleti

