Tokyo 2020 i convocati dell’Italbasket per le Olimpiadi (Di martedì 6 luglio 2021) Il coach Romeo “Meo” Sacchetti ha dovuto comunicare la lista ufficiale dei 12 convocati dell’Italbasket per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’impresa degli azzurri in Serbia La squadra di basket italiana ha compiuto una vera e propria impresa andando a vincere a Belgrado contro la Serbia con il punteggio di 95-102. La nazionale maschile di basket non partecipava alle Olimpiadi da 17 anni e il vero trascinatore della squadra è stato il talento Nico Mannion che punterà a ripetersi a Tokyo. Quando iniziano le Olimpiadi di Tokyo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) Il coach Romeo “Meo” Sacchetti ha dovuto comunicare la lista ufficiale dei 12per ledi. L’impresa degli azzurri in Serbia La squadra di basket italiana ha compiuto una vera e propria impresa andando a vincere a Belgrado contro la Serbia con il punteggio di 95-102. La nazionale maschile di basket non partecipava alleda 17 anni e il vero trascinatore della squadra è stato il talento Nico Mannion che punterà a ripetersi a. Quando iniziano ledi...

Advertising

Eurosport_IT : Tutto l'orgoglio e l'emozione del Capitano ???????? ?? - Eurosport_IT : Siete d'accordo con le scelte del CT Meo Sacchetti? ???????? Scopri di più: - Eurosport_IT : ?? Brutte notizie per l'Italia: Larissa Iapichino deve rinunciare a Tokyo 2020 per infortunio La notizia:… - LucaCico80 : - infoitsport : Tokyo 2020 - Italbasket, c'è Gallinari tra i 12 Azzurri per i Giochi Olimpici -