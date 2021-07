Tiziano Ferro non pubblica nemmeno una foto con Raffaella Carrà e spiega il motivo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 luglio 2021) Appena sveglioha appreso della morte di, un dolore immenso per il cantante che la conosceva bene.conserva tantecon lama non nenessuna. Per dirle addio non sceglie nessun post, nessuno scatto insieme,un’immagine dida sola eildella sua scelta. Mentre tutti fanno a gara per trovare lagiusta conlui si ...