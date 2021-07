Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo: quattro azzurri ai Giochi (Di martedì 6 luglio 2021) Oggi presso il centro tecnico federale della FITARCO a Cantalupa si è svolta la presentazione degli azzurri che saranno in gara alle Olimpiadi nel Tiro con l’arco: saranno della partita Mauro Nespoli, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. I quattro azzurri selezionati, che sono anche i quattro che avevano staccato i pass olimpici, prenderanno parte a quattro competizioni sulle cinque in programma, ovvero l’individuale maschile e femminile, il mixed team e la gara a squadre femminile. azzurri non qualificati con la squadra ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Oggi presso il centro tecnico federale della FITARCO a Cantalupa si è svolta la presentazione degliche saranno in gara allenelcon: saranno della partita Mauro Nespoli, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Iselezionati, che sono anche iche avevano staccato i pass olimpici, prenderanno parte acompetizioni sulle cinque in programma, ovvero l’individuale maschile e femminile, il mixed team e la gara a squadre femminile.non qualificati con la squadra ...

