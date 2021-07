«The Royals», su Sky il racconto dei grandi amori (e tradimenti) reali (Di martedì 6 luglio 2021) Non un racconto lineare della favola, ma un approfondimento verticale di rapporti che, spesso, di magico hanno avuto poco. The Royals – Amori a corte è la ricostruzione, giornalistica, di quanto accaduto all’interno delle case regnanti europee, dove matrimoni si sono consumati e con questi amori fugaci, tradimenti e divorzi. Lo show, al debutto su Sky Uno alle 21.15 di martedì 6 luglio, ha utilizzato lo sterminato archivio di LaPresse/ The Associated Press per ripercorrere le vite illustri dei personaggi che immaginario comune vorrebbe perfetti. Poi, queste vite illustri le ha scandagliate, così da far emergere luci e ombre, retroscena cupi, sfociati – alcuni – in tragedie mai dimenticate. The RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe Royals Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Non un racconto lineare della favola, ma un approfondimento verticale di rapporti che, spesso, di magico hanno avuto poco. The Royals – Amori a corte è la ricostruzione, giornalistica, di quanto accaduto all’interno delle case regnanti europee, dove matrimoni si sono consumati e con questi amori fugaci, tradimenti e divorzi. Lo show, al debutto su Sky Uno alle 21.15 di martedì 6 luglio, ha utilizzato lo sterminato archivio di LaPresse/ The Associated Press per ripercorrere le vite illustri dei personaggi che immaginario comune vorrebbe perfetti. Poi, queste vite illustri le ha scandagliate, così da far emergere luci e ombre, retroscena cupi, sfociati – alcuni – in tragedie mai dimenticate. The RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe RoyalsThe Royals

