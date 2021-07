Terapie intensive quasi vuote: occupato 2% dei posti. Era il 41% a fine marzo (Di martedì 6 luglio 2021) Solo il 2% dei posti letto complessivi nelle italiane è occupato da pazienti . A rilevarlo è il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornato al 5 luglio. ... Leggi su leggo (Di martedì 6 luglio 2021) Solo il 2% deiletto complessivi nelle italiane èda pazienti . A rilevarlo è il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornato al 5 luglio. ...

