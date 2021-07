Tennis: Pliskova prima semifinalista a Londra, battuta Golubic (Di martedì 6 luglio 2021) La ceca aspetta ora la vincente di Sabalenka - Jabeur Londra (INGHILTERRA) - Karolina Pliskova è la prima semifinalista del singolare femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sui campi ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) La ceca aspetta ora la vincente di Sabalenka - Jabeur(INGHILTERRA) - Karolinaè ladel singolare femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sui campi ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Pliskova La Pliskova sul velluto, lascia solo 4 game alla Golubic La prima semifinalista di Wimbledon è la ceca Karolina Pliskova che ha superato con un doppio 6 - 2 la svizzera Viktorija Golubic in un'ora e 20. Gli attacchi della ceca ex n. 1 del mondo hanno avuto successo contro la strenua difesa dalla tennista ...

Diretta Wimbledon 2021/ Streaming video tv: Hurkacz elimina Medvedev, Pliskova ok! ... abbiamo la prima giocatrice che vola in semifinale: Karolina Pliskova fa un altro passo di ... lo'ultimo grande torneo di tennis prima dello scoppio della pandemia di Coronavirus, ma la prima volta a ...

La Pliskova sul velluto, lascia solo 4 game alla Golubic La Gazzetta dello Sport Golubic manca l'occasione: Pliskova in semifinale a Londra La ventottenne zurighese costretta a subire la legge della ceca, testa di serie numero 8, al suo primo quarto di finale nello Slam: finisce 6-2 x-x ...

Diretta Wimbledon 2021/ Streaming video tv: Hurkacz elimina Medvedev, Pliskova ok! Diretta Wimbledon 2021 streaming video tv oggi martedì 6 luglio: in programma le partite dei quarti di finale femminili nel torneo di tennis a Londra.

