Tennis: Jasmine Paolini saluta subito il WTA di Amburgo contro Ana Konjuh (Di martedì 6 luglio 2021) Jasmine Paolini non supera il primo turno al torneo WTA 250 di Amburgo. Al Rothenbaum, la toscana è costretta a lasciar strada alla croata Ana Konjuh con un doppio 7-5 che qualifica quest’ultima per un secondo turno nel quale potrebbe trovare Sara Errani o la francese Fiona Ferro. Il match di Paolini comincia male, con un turno di battuta perduto a zero: i punti persi sono i primi otto. Una chance di controbreak arriva sull’1-2, ma quella vera si concretizza sul 2-3, quando al terzo tentativo riesce a strappare il servizio a Konjuh. Sono game molto lottati, questi, ma nel ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)non supera il primo turno al torneo WTA 250 di. Al Rothenbaum, la toscana è costretta a lasciar strada alla croata Anacon un doppio 7-5 che qualifica quest’ultima per un secondo turno nel quale potrebbe trovare Sara Errani o la francese Fiona Ferro. Il match dicomincia male, con un turno di battuta perduto a zero: i punti persi sono i primi otto. Una chance dibreak arriva sull’1-2, ma quella vera si concretizza sul 2-3, quando al terzo tentativo riesce a strappare il servizio a. Sono game molto lottati, questi, ma nel ...

