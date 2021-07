Tennis: Hurkacz elimina Medvedev ed è nei quarti a Wimbledon (Di martedì 6 luglio 2021) Vittoria in 5 set per il polacco che ora sfiderà Federer LONDRA (INGHILTERRA) - Hubert Hurkacz sarà l'avversario di Roger Federer nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sui ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Vittoria in 5 set per il polacco che ora sfiderà Federer LONDRA (INGHILTERRA) - Hubertsarà l'avversario di Roger Federer neidi finale di, terzo Slam stagionale in corso sui ...

