Temptation Island | Valentina umiliata per mezz' ora da Tommaso Meglio così | Filippo Bisciglia incredulo al falò

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) Troppe umiliazioni:mollae lascia"da sola", come rituale delimpone. Ma prima si è sorbita diversi minuti di corna in diretta, con il conduttoreche assistealla "resilienza" della 40enne, che sembra voler giustificare in tutto e per tutto il suo (ex) ragazzo di 21enne. Fuori dal reality, lei lo accusava di gelosia folle. Eè stato anche in Sardegna, salvo poi venire beccato in flagrante con la tentatrice Giulia. Il faccia a faccia tra partner è ...