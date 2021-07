Temptation Island | Tommaso ha tradito la fidanzata con lei Si chiama Giulia | ecco cosa fa

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 6 luglio 2021) È stata una delle coppie più discusse di questa edizione di, quella formata daEletti e Valentina Nulli Augusti, la più disfunzionale sia per la differenza d’età, quasi venti anni in meno lui, sia per i ruoli, con un ragazzo talmente geloso da definirsi malato e che vuole manipolare la sua donna. Una coppia scoppiata Alla fine però in barba alla gelosia è stato proprioa cadere tra le braccia di una tentatrice, tra baci carezze e pare anche ben altro, il tutto sotto gli occhi e le orecchie di telecamere e microfoni, che hanno portato al falò immediato nella seconda puntata, ...