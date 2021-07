Temptation Island fatto a pezzi dalla sessuologa | il lato oscuro dello show

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021) Nel corso della seconda puntata di9 si è assistito ad una dinamica mai successa nella storia del reality: una coppia, Tommaso e Valentina, è scoppiata (questo già era accaduto) per via di un tradimento consumato diabolicamente innanzi alle telecamere (questo non era mai avvenuto). Il 21enne si è lasciato travolgeretentatrice Giulia e a un certo punto ha cominciato a baciarla alla luce del sole. La 40enne, ormai sua ex fidanzata, si è così vista recapitare 4 video consecutivi (altro record per il programma) dove ha visionato tutte le tappe del tradimento. A parte la questione corna, a colpire è stato ...