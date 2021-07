Temptation Island, anticipazioni terza puntata: Ste e Claudia squalificati? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Temptation Island, anticipazioni terza puntata. Ste e Claudia sono sempre più in crisi: il ragazzo potrebbe essere squalificato. Arrivano le ultime anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2021, in onda lunedì 12 luglio. Dopo aver visto Tommaso e Valentina grandi protagonisti della seconda puntata, nella prossima si passerà a Claudia e Ste. La ragazza si Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 luglio 2021). Ste esono sempre più in crisi: il ragazzo potrebbe essere squalificato. Arrivano le ultimedelladi2021, in onda lunedì 12 luglio. Dopo aver visto Tommaso e Valentina grandi protagonisti della seconda, nella prossima si passerà ae Ste. La ragazza si

Advertising

eleaugusta : RT @silvyghi: @AzzurraBarbuto Scusi, ma lei è quella che si lamenta in continuazione che non le pubblicano gli articoli? Ora capisco il per… - vvvl5599 : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - GGZ_1998 : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - f4stfu5e : Questo tweet ma invece di Rihanna e Temptation Island ci sono Jack White (quello di Poo po po po, ndr.) e le partit… - Mattia_Lz : RT @silvyghi: @AzzurraBarbuto Scusi, ma lei è quella che si lamenta in continuazione che non le pubblicano gli articoli? Ora capisco il per… -