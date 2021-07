Temptation Island 9, ecco come sono andati gli ascolti della seconda puntata! (Di martedì 6 luglio 2021) È andata in onda ieri sera la seconda puntata della nona edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. La puntata ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, sia sui social che in termini di dati d’ascolto. sono stati 3.526.000 i telespettatori collegati al docu reality, per uno share pari al 23,02%. Un risultato certamente ottimo rispetto alla prima puntata andata in onda giovedì: erano stati 3.194.000 i telespettatori collegati, con uno share pari al 20,96%. Meno rispetto alla seconda puntata della scorsa edizione che aveva ottenuto invece il 21.3% ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 luglio 2021) È andata in onda ieri sera lapuntatanona edizione di, condotta da Filippo Bisciglia. La puntata ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, sia sui social che in termini di dati d’ascolto.stati 3.526.000 i telespettatori collegati al docu reality, per uno share pari al 23,02%. Un risultato certamente ottimo rispetto alla prima puntata andata in onda giovedì: erano stati 3.194.000 i telespettatori collegati, con uno share pari al 20,96%. Meno rispetto allapuntatascorsa edizione che aveva ottenuto invece il 21.3% ...

