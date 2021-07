Temptation Island 2021 | il falò di Tommaso e Valentina | cosa è successo ieri? VIDEO

(Di martedì 6 luglio 2021) La seconda puntata di, andata in ondasera, ha sorpreso i telespettatori con ildi confronto obbligato di? Il 19enne ha tradito la fidanzata con la giovane tentatrice Giulia. Ma ilha dell’incredibile… Leggi anche:: quando va in onda la prossima puntata? Salta mercoledìè...

Advertising

bbbbaires : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - Luca190499 : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - antipaticq : volevo recuperare la puntata di temptation island perchè ieri sera ho dormito come un ghiro - mercipourlefeu : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - ehmamaeh_ : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Il falò di confronto diretto mandato in onda durante la seconda puntata diè stato a tratti surreale. Tommaso ha tradito la sua fidanzata con la single Giulia Cerini, eppure a giustificarsi è stata sempre e solo Valentina. Il video sciocca tutti. Tommaso ...Ieri sera, lunedì 5 luglio, è andato in onda su Canale 5 il secondo appuntamento con il reality dedicato ai sentimenti. Protagonista della puntata è stata in particolare la coppia formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. I due fin dall'inizio sono finiti al centro dei riflettori e delle ...Nella seconda puntata di Temptation Island il viaggio nei sentimenti di Tommaso e Valentina ha subito una svolta imprevista ...Il viaggio nei sentimenti è giunto al secondo appuntamento. Tra addii inaspettati, scenate di gelosia e pianti, lunedì 5 luglio, è andata infatti in onda la seconda puntata di Temptation Island, progr ...