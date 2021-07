Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia mai visto così, fuori di sé dice: «Adesso basta» (Di martedì 6 luglio 2021) Temptation Island 2021 è iniziata e le dinamiche del gioco si stanno facendo via via sempre più ingarbugliate. Se Filippo Bisciglia è al timone di Temptation Island, Alessia Marcuzzi sarebbe dovuta essere a quello di Temptation Island vip ma le cose sono andare diversamente e Alessia Marcuzzi, inaspettatamente ha lasciato Mediaset, anche se con tanto dolore come lei stessa ha ammesso. Anche i vertici aziendali si sono detti stupiti di questa scelta e, in primis, Piersilvio Berlusconi ha detto di aver saputo della decisione di Alessia ... Leggi su baritalianews (Di martedì 6 luglio 2021)è iniziata e le dinamiche del gioco si stanno facendo via via sempre più ingarbugliate. Seè al timone di, Alessia Marcuzzi sarebbe dovuta essere a quello divip ma le cose sono andare diversamente e Alessia Marcuzzi, inaspettatamente ha lasciato Mediaset, anche se con tanto dolore come lei stessa ha ammesso. Anche i vertici aziendali si sono detti stupiti di questa scelta e, in primis, Piersilvio Berlusconi ha detto di aver saputo della decisione di Alessia ...

