Tempo di relax per Elettra Lamborghini in vacanza col marito (Di martedì 6 luglio 2021) Sono giorni di relax per Elettra Lamborghini che è in vacanza con il marito Afrojack tra Ibiza e Formentera Elettra Lamborghini e il marito Afrojack sono andati in vacanza in Spagna. A documentare questi giorni di relax, mare e amici è la cantante che sul suo profilo Instagram non dimentica mai di interagire con la sua community mostrando cosa sta facendo e condividendo pensieri, ilarità e impegni di lavoro. I due stanno vivendo una bellissima vacanza tra Ibizia e Formentera, posti dai quali pubblicano ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 luglio 2021) Sono giorni diperche è incon ilAfrojack tra Ibiza e Formenterae ilAfrojack sono andati inin Spagna. A documentare questi giorni di, mare e amici è la cantante che sul suo profilo Instagram non dimentica mai di interagire con la sua community mostrando cosa sta facendo e condividendo pensieri, ilarità e impegni di lavoro. I due stanno vivendo una bellissimatra Ibizia e Formentera, posti dai quali pubblicano ...

GustoSorrento : Fedeli compagni delle tue giornate di relax, i Piccoli daranno al tuo tempo libero più gusto, parola di Lucia. ??… - comristorazione : Goloso chi legge: 5 libri per luglio da leggere in relax (o in cucina!) Ma anche il nostro libro:… - sononervosaciao : Valentina che pensa sia per ripicca perché col ca????????? che pone fine al relax prima del tempo stabilito… - VentagliP : RT @VazzolerClaudia: Il tempo migliore? Con le mie figlie #VentagliDiParole #GoodEvening #relax #photooftheday #photography #daughters #fig… - VazzolerClaudia : Il tempo migliore? Con le mie figlie #VentagliDiParole #GoodEvening #relax #photooftheday #photography #daughters… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempo relax Cristiano Ronaldo: relax in yacht con tutta la famiglia Con gli addominali al vento CR7 si gode il tempo insieme agli amori della sua vita: la bella modella che ha conquistato il suo cuore e i 4 figli (Cristiano Jr, i gemelli Eva e Mateo e la piccola ...

Belen Rodriguez in vacanza nel Polesine, ad Albarella Belén conosce da tempo l'oasi di Albarella e quanto l'esserne ospite le poteva offrire, ogni tanto infatti ama tornare con la sua famiglia, certa di trovare il relax desiderato. Ora si trova là, in ...

Inghilterra, la nazionale si diverte: in piscina con gli unicorni. IL VIDEO Sky Sport Tempo di relax per Elettra Lamborghini in vacanza col marito Sono giorni di relax per Elettra Lamborghini che è in vacanza con il marito Afrojack tra Ibiza e Formentera. Elettra Lamborghini e il marito Afrojack sono andati in vacanza in Sp ...

Belen Rodriguez in vacanza nel Polesine, ad Albarella La showgirl argentina si rilessa ad Albarella, da lei definita "il paradiso". Ospite a Marcegaglia è seguita da un medico di Padova in questi ultimi mesi di attesa del secondo figlio.

Con gli addominali al vento CR7 si gode ilinsieme agli amori della sua vita: la bella modella che ha conquistato il suo cuore e i 4 figli (Cristiano Jr, i gemelli Eva e Mateo e la piccola ...Belén conosce dal'oasi di Albarella e quanto l'esserne ospite le poteva offrire, ogni tanto infatti ama tornare con la sua famiglia, certa di trovare ildesiderato. Ora si trova là, in ...Sono giorni di relax per Elettra Lamborghini che è in vacanza con il marito Afrojack tra Ibiza e Formentera. Elettra Lamborghini e il marito Afrojack sono andati in vacanza in Sp ...La showgirl argentina si rilessa ad Albarella, da lei definita "il paradiso". Ospite a Marcegaglia è seguita da un medico di Padova in questi ultimi mesi di attesa del secondo figlio.