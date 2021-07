Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Maja fa un incontro inquietante (Di martedì 6 luglio 2021) Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore annunciano grandi svolte nella vita dei personaggi più amati dai fan della longeva soap bavarese. Nelle puntate che andranno in onda negli ultimi giorni di luglio in Germania, Cornelius troverà una persona che può testimoniare la sua innocenza, ma Erik farà di tutto per non essere smascherato. Il partner di Selina verrà arrestato e la donna riceverà un'offerta agghiacciante da Ariane. Nel frattempo, Maja sarà felice per la vendita dei suoi cappelli al Furstenhof, ma ascolterà una conversazione segreta tra Hannes e André e non la prenderà affatto ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 luglio 2021) Ledid'annunciano grandi svolte nella vita dei personaggi più amati dai fan della longeva soap bavarese. Nelle puntate che andranno in onda negli ultimi giorni di luglio in Germania, Cornelius troverà una persona che può testimoniare la sua innocenza, ma Erik farà di tutto per non essere smascherato. Il partner di Selina verrà arrestato e la donna riceverà un'offerta agghiacciante da Ariane. Nel frattempo,sarà felice per la vendita dei suoi cappelli al Furstenhof, ma ascolterà una conversazione segreta tra Hannes e André e non la prenderà affatto ...

