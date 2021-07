Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: il ritorno di André (Di martedì 6 luglio 2021) Rosalie Engel era davvero convinta di averla fatta franca e di essersi liberata di André, ma nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore, come preannunciano le anticipazioni tedesche lo chef farà inaspettatamente ritorno al Fürstenhof e per la vulcanica bionda le cose si metteranno davvero male. La donna, infatti, quando il fratello di Werner è scomparso nel corso della gita in barca, ha iniziato ad avere difficoltà con la gestione della sua caffetteria e ha chiesto a Michael di poter utilizzare il denaro vinto durante il quiz e che era destinato a finanziare la nuova cucina ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 luglio 2021) Rosalie Engel era davvero convinta di averla fatta franca e di essersi liberata di, ma nel corso delle prossime puntate did', come preannunciano lelo chef farà inaspettatamenteal Fürstenhof e per la vulcanica bionda le cose si metteranno davvero male. La donna, infatti, quando il fratello di Werner è scomparso nel corso della gita in barca, ha iniziato ad avere difficoltà con la gestione della sua caffetteria e ha chiesto a Michael di poter utilizzare il denaro vinto durante il quiz e che era destinato a finanziare la nuova cucina ...

