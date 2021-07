Tempesta d’amore, anticipazioni 7 luglio: il segreto di Maja (Di martedì 6 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che mercoledì 7 luglio 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. Tempesta d’amore, anticipazioni 7 luglio Christoph, vorrà passare una serata indimenticabile in compagnia di Selina. Maja, sarà assolutamente contraria al loro fidanzamento. E susciterà l’impressione come se sta nascondendo qualcosa. E per questo, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che mercoledì 72021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo.Christoph, vorrà passare una serata indimenticabile in compagnia di Selina., sarà assolutamente contraria al loro fidanzamento. E susciterà l’impressione come se sta nascondendo qualcosa. E per questo, ...

Advertising

MrHeisenberg78 : RT @cicco93as: I milanisti quassù sono come delle 13enni in piena tempesta ormonale. Sceneggiate, scleri vari, festeggiamenti, lacrime, dic… - cicco93as : I milanisti quassù sono come delle 13enni in piena tempesta ormonale. Sceneggiate, scleri vari, festeggiamenti, lac… - tuttopuntotv : Tempesta d’amore, anticipazioni 12-18 luglio: André ricorderà qualcosa? #Tempestadamore - ChiaraTuretta1 : @juventina__1897 Io solo perché guardi Tempesta D’Amore ti voglio bene così.. senza sapere chi sei (anzi si, ami i… - juventina__1897 : @ChiaraTuretta1 Più che altro é un rotocalco,uno spot per la destra. Io devo vedere un pezzo perchè aspetto Tempest… -