Tempesta d’amore, anticipazioni 12-18 luglio: André ricorderà qualcosa? (Di martedì 6 luglio 2021) Le puntate di Tempesta d’amore, in onda ogni giorno su Rete 4, alle 19:50, stanno continuando a riscuotere successo. Il recente cambio di orario aveva gettato un ombra sulla soap, ma sembra che le avventure dei protagonisti stiano mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Le anticipazioni degli episodi, che verranno trasmessi dal 12 al 18 luglio, si concentreranno sul ritorno di André e sulla relazione tra Max e Jil. Christoph organizzerà una serata romantica per lui e Selina, mentre Rosalie dovrà prendersi la responsabilità delle bugie raccontate. Tempesta d’amore, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 luglio 2021) Le puntate di, in onda ogni giorno su Rete 4, alle 19:50, stanno continuando a riscuotere successo. Il recente cambio di orario aveva gettato un ombra sulla soap, ma sembra che le avventure dei protagonisti stiano mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Ledegli episodi, che verranno trasmessi dal 12 al 18, si concentreranno sul ritorno die sulla relazione tra Max e Jil. Christoph organizzerà una serata romantica per lui e Selina, mentre Rosalie dovrà prendersi la responsabilità delle bugie raccontate., ...

Advertising

ChiaraTuretta1 : @juventina__1897 Io solo perché guardi Tempesta D’Amore ti voglio bene così.. senza sapere chi sei (anzi si, ami i… - juventina__1897 : @ChiaraTuretta1 Più che altro é un rotocalco,uno spot per la destra. Io devo vedere un pezzo perchè aspetto Tempest… - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - 0LTR3 : per non parlare di tempesta d’amore anche se mi annoiava - infoitcultura : Ascolti TV 3 luglio, discreti risultati per Tempesta d'Amore e Una Vita -