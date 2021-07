Tebas risponde a Guardiola | “Avresti vinto così tanti titoli senza doping economico?”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 luglio 2021)non ha preso benissimo la “lezione” di marketing chegli ha provocatoriamente sbattuto in faccia (“impari dalla Premier come si vende il calcio”). E il Presidente della Liga ha risposto al tecnico del City sul punto: “?”. Estimat @Pepteam, com veig que no segueixes de prop el tema, et pas detall explicatiu. HILO(1/3) https://t.co/dtdFtStLKQ — JavierMedrano (@javier) July 6, 2021 E poi, sui social, ha ...