Tebas contro Guardiola | «Avresti vinto così tanto senza doping economico?»

(Di martedì 6 luglio 2021) Duro botta e risposta andato in scena su Twitter tra Javiere Pep: le loro parole Duro botta e risposta andato in scena su Twitter tra Javier– presidente de La Liga – e Pep. Tutto è iniziato da un’intervista del tecnico a Tv3.cat, durante la quale aveva consigliato adi studiare la Premier League per risolvere i problemi economici delle società spagnole e dello stesso movimento calcistico in Spagna.harisposto: «Pep dalla Premier imparo ogni giorno, sarebbe bello se ti insegnassero un po’ di macroeconomia del calcio, gli ...

... che ha accumulato un miliardo di debiti nelle ultime stagioni'non ha preso benissimo la '...i 30 della Premier. Inoltre, il Regno Unito ha venti milioni di abitanti in più della Spagna. ...Che il signorimpari da quello che fanno in Inghilterra. Così, anche i suoi prodotti potranno essere venduti meglio in altri paesi. Che impari, perché ne sa più di chiunque altro ed è più ...Il tecnico del City lo aveva provocato ("impari dalla Premier"). "Devi preoccuparti di più del Gruppo City, che ha accumulato un miliardo" ...Sembra sempre (e giustamente) che quando il Barcellona chiami, non si possa far altro che dire di sì. Ma in questo momento il club catalano sembra ...