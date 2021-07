Tbilisi: annullata manifestazione del Pride dopo violenze (Di martedì 6 luglio 2021) Gli attivisti della comunità LGBTQ di Tbilisi, in Georgia, sono stati costretti ad annullare la manifestazione del Pride dopo che sono scoppiate le violenze contro gli organizzatori. Molte foto e video che sono circolate sui social hanno mostrato persone che si opponevano alla manifestazione che hanno attaccato le sedi del Pride. Gli USA, il Regno Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021) Gli attivisti della comunità LGBTQ di, in Georgia, sono stati costretti ad annullare ladelche sono scoppiate lecontro gli organizzatori. Molte foto e video che sono circolate sui social hanno mostrato persone che si opponevano allache hanno attaccato le sedi del. Gli USA, il Regno

Ultime Notizie dalla rete : Tbilisi annullata La manifestazione del Pride prevista per lunedì a Tbilisi, in Georgia, è stata annullata dopo l'attacco alla sede di due gruppi che avevano organizzato l'evento Lunedì 5 luglio le attiviste e gli attivisti delle comunità LGBT+ di Tbilisi, in Georgia, sono stati costretti ad annullare la manifestazione del Pride che avrebbe dovuto tenersi il giorno stesso dopo che la sede locale di due dei ...

Lunedì 5 luglio le attiviste e gli attivisti delle comunità LGBT+ di Tbilisi, in Georgia, sono stati costretti ad annullare la manifestazione del Pride che avrebbe dovuto tenersi il giorno stesso dopo che la sede locale di due dei gruppi che avevano organizzato l'evento è stata attaccata. Gli organizzatori del Pride di Tbilisi hanno deciso di annullare l'evento previsto oggi nella capitale georgiana dopo una contestazione di alcuni gruppi estremisti.