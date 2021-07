Taglio dei vitalizi | rinviata al 13 luglio la seduta del Consiglio di garanzia di palazzo Madama

(Di martedì 6 luglio 2021) Ladeldidel Senato, convocato alle 19 per decidere suldeivoluto tre anni fa dal Movimento 5 stelle, è stataal prossimo 13, per il prolungarsi della contemporanea assemblea nell’Aula di. Lo ha comunicato ai componenti il presidente dell’organismo, il forzista Luigi Vitali. I grillini avevano attaccato la scelta di riunirsi proprio a quell’ora, in concomitanza con il match della Nazionale contro la Spagna: “Mentre i ragazzi di Roberto Mancini giocano, c’è chi ha ...

petergomezblog : Gioca la Nazionale? E il #Senato decide se deve cancellare il taglio dei #vitalizi per 700 ex. L'organo di Palazzo… - Mov5Stelle : A partire dal 2024, quando il taglio dei parlamentari sarà a regime, Montecitorio risparmierà 50 milioni di euro og… - F_DUva : Grazie al taglio dei parlamentari @Montecitorio risparmierà, dalla prossima Legislatura, 54mln di euro all'anno. La…

