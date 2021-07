Taglio dei vitalizi, rinviata al 13 luglio la seduta del Consiglio di garanzia di palazzo Madama (Di martedì 6 luglio 2021) La seduta del Consiglio di garanzia del Senato, convocato alle 19 per decidere sul Taglio dei vitalizi voluto tre anni fa dal Movimento 5 stelle, è stata rinviata al prossimo 13 luglio, per il prolungarsi della contemporanea assemblea nell’Aula di palazzo Madama. Lo ha comunicato ai componenti il presidente dell’organismo, il forzista Luigi Vitali. I grillini avevano attaccato la scelta di riunirsi proprio a quell’ora, in concomitanza con il match della Nazionale contro la Spagna: “Mentre i ragazzi di Roberto Mancini giocano, c’è chi ha ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Ladeldidel Senato, convocato alle 19 per decidere suldeivoluto tre anni fa dal Movimento 5 stelle, è stataal prossimo 13, per il prolungarsi della contemporanea assemblea nell’Aula di. Lo ha comunicato ai componenti il presidente dell’organismo, il forzista Luigi Vitali. I grillini avevano attaccato la scelta di riunirsi proprio a quell’ora, in concomitanza con il match della Nazionale contro la Spagna: “Mentre i ragazzi di Roberto Mancini giocano, c’è chi ha ...

Advertising

petergomezblog : Gioca la Nazionale? E il #Senato decide se deve cancellare il taglio dei #vitalizi per 700 ex. L’organo di Palazzo… - Mov5Stelle : A partire dal 2024, quando il taglio dei parlamentari sarà a regime, Montecitorio risparmierà 50 milioni di euro og… - petergomezblog : Taglio dei #vitalizi, rinviata al 13 luglio la seduta del Consiglio di garanzia di palazzo Madama - erregi69 : Taglio dei vitalizi, rinviata al 13 luglio la seduta del Consiglio di garanzia di palazzo Madama - nikinik64773225 : RT @petergomezblog: Gioca la Nazionale? E il #Senato decide se deve cancellare il taglio dei #vitalizi per 700 ex. L’organo di Palazzo Mada… -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio dei Taglio dei vitalizi, rinviata al 13 luglio la seduta del Consiglio di garanzia di palazzo Madama La seduta del Consiglio di garanzia del Senato, convocato alle 19 per decidere sul taglio dei vitalizi voluto tre anni fa dal Movimento 5 stelle, è stata rinviata al prossimo 13 luglio , per il prolungarsi della contemporanea assemblea nell'Aula di palazzo Madama. Lo ha comunicato ...

singapore sara' il primo paese al mondo a smettere di contare i casi di covid... Caterina Giojelli per Tempi.it Singapore 2 Singapore vuole dare un taglio alla conta dei casi Covid e convivere davvero con il virus, 'non possiamo sradicarlo ma possiamo trasformare la pandemia in qualcosa di molto meno minaccioso, come l'influenza e la varicella, ..

Camera, con il taglio dei deputati costerà 50 milioni in meno all'anno Agenzia ANSA Il canto del cigno delle endotermiche di Hethel Attesa per il prossimo anno, la sportiva ha un design ispirato alla Evija, prezzi a partire da 70 mila euro e motori a quattro cilindri AMG o V6 Toyota con potenze fino a 400 CV ...

Taglio dei vitalizi, rinviata al 13 luglio la seduta del Consiglio di garanzia di palazzo Madama La seduta del Consiglio di garanzia del Senato, convocato alle 19 per decidere sul taglio dei vitalizi voluto tre anni fa dal Movimento 5 stelle, è stata rinviata al prossimo 13 luglio, per il prolung ...

La seduta del Consiglio di garanzia del Senato, convocato alle 19 per decidere sulvitalizi voluto tre anni fa dal Movimento 5 stelle, è stata rinviata al prossimo 13 luglio , per il prolungarsi della contemporanea assemblea nell'Aula di palazzo Madama. Lo ha comunicato ...Caterina Giojelli per Tempi.it Singapore 2 Singapore vuole dare unalla contacasi Covid e convivere davvero con il virus, 'non possiamo sradicarlo ma possiamo trasformare la pandemia in qualcosa di molto meno minaccioso, come l'influenza e la varicella, ..Attesa per il prossimo anno, la sportiva ha un design ispirato alla Evija, prezzi a partire da 70 mila euro e motori a quattro cilindri AMG o V6 Toyota con potenze fino a 400 CV ...La seduta del Consiglio di garanzia del Senato, convocato alle 19 per decidere sul taglio dei vitalizi voluto tre anni fa dal Movimento 5 stelle, è stata rinviata al prossimo 13 luglio, per il prolung ...