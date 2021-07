Tabellone femminile Wimbledon 2021 | Barty guida il seeding | presenti tre italiane

(Di martedì 6 luglio 2021) Ilprincipaledi, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Fari puntati su Ashleigh, che parte in pole position col primo seed, a maggior ragione in seguito al forfait di Simona Halep: la detentrice del titolo, conquistato due anni fa, era la seconda testa di serie. Serena Williams, sconfitta proprio in finale dalla rumena, sarà la testa di serie numero 7, mentre il numero 6 appartiene a Iga Swiatek. Poi ovviamente le nostre tre: Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan hanno tanta voglia di fare bella figura sull’erba ...

Advertising

OA_Sport : Donne protagoniste a Wimbledon con i quarti di finale, ma prima c'è da finire anche l'ottavo tra Medvedev ed Hurkac… - oktennis : Col ritiro di Raducanu si conclude il lunedì di ottavi a #Wimbledon Ecco i quarti del tabellone femminile: [1] A… - Leopardinuragic : @giorgiamecca Difficile.... Quello era il tabellone femminile. - giacomocorsetti : Ho la mia favorita nel tabellone femminile di #Wimbledon: Ons #Jabeur. Una meraviglia! - TennisWebMag : Alle 10 oggi scatta sui campi in terra rossa del @nordtennis Torino la 13esima edizione del Trofeo Ma-Bo, 25.000 $… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone femminile

oktennis

... senza separazione tra le due metà del(e lo stesso vale per gli uomini). Si cerca l'... le sorprese sono già state tante e l'imprevedibilità non manca mai nel tennis: cosa succederà ...A partire da dopodomani, mercoledì 7 luglio , la Casalgrande Padana Under 15sarà di ... mentre dalle ore 19.45 la dominatrice delB si confronterà sempre a Riccione con la ...Diretta Wimbledon 2021 streaming video tv oggi martedì 6 luglio: in programma le partite dei quarti di finale femminili nel torneo di tennis a Londra.Wimbledon, singolare femminile: è il giorno dei quarti. In campo due top 10 e diverse outsider. I pronostici sulle gare in programma.