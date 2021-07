Sviluppo economico in Calabria | presentata la prima tappa del progetto “la frontiera americana” VIDEO

(Di martedì 6 luglio 2021)inladel“la”. Orsomarso: “Rompere con il passato” “Vogliamo rompere con la pressione dei numeri decimali e lavorare alla crescita di quello 0,5%, che ci relega tra le posizioni più basse dell’export del Made in Italy, che solo per il food&beverage vale 36 miliardi nel mondo, l’11% nel Mezzogiorno”. È quanto ha dichiarato l’assessore allo, al Turismo e all’Internazionalizzazione della Regione ...

statodelsud : MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 23 giugno 2021 - Pino__Merola : MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 23 giugno 2021 - TelemiaLaTv : SVILUPPO ECONOMICO, PRESENTATA PRIMA TAPPA PROGETTO “LA FRONTIERA AMERICANA” - Bruno72513183 : @RobertoLocate14 Che sceneggiata fú,il nulla a confronto con chi nn ha saputo conservare il grande patrimonio polit… - Moneta84 : RT @formichenews: Industria sì, politica no. Il viaggio di Giorgetti in Russia Il ministro dello Sviluppo economico ha partecipato alla fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sviluppo economico

Calabria 7

... la disomogeneità e la frammentazione delle misure di sostegnoalla genitorialità del ... con impegno del paese a investire in modo solido sul suo benessere e il suoumano " qualsiasi ...Il ministro dell'Economia e delle Finanze nel Governo Giuseppe Conte I e attuale consiglieredel Ministero dellonell'esecutivo di Mario Draghi ha lanciato un missile ...Centoventi imprese hanno partecipato ai tre webinar di Banco Bpm e akros per capire le opportunità di Patrimonio Destinato. I consigli legati di Cba, Chiomenti e Dla Piper. Occasione unica per uscire ...GENOVA - Il progetto “Action Attivazione Cantiere Transfrontaliero per l'Inserimento OccupazioNale” finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, nasce con l’obiettivo di inter ...