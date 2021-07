Sulla Giustizia Salvini ha fatto centro Parla Mastella

Leggi su formiche

(Di martedì 6 luglio 2021) Prima di tutto i complimenti. “Onorevole, per Il Sole 24 Ore è il sesto sindaco più amato d’Italia”. “Non me l’aspettavo, lo ammetto. Girando per la mia Benevento però sento sempre un grande affetto”. Clementeha un sussulto d’orgoglio. Si spegne un po’, quando gli chiediamo di deporre per un attimo la fascia tricolore per addentrarsi nel pantano della politica italiana. “Chi vince fra Grillo e Conte? Vince Di Maio, se accettano la mediazione. Ma nel Movimento Cinque Stelle sono destinati alla convivenza. Sa perché?” Perché? “Conte non ha coraggio. Ha provato la scalata, si è bloccato, a forza di fare i conti. Io ho fondato un partito, l’Udeur, senza un euro, e un ...