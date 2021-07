Su ordine della Bce Liga e Serie A si fondono (e Italia-Spagna la vinciamo noi) (Di martedì 6 luglio 2021) La notizia è la più clamorosa della storia del calcio. Prima di Italia-Spagna, le due Federazioni (Figc-Fsgc) hanno deciso di fondersi. In pratica già dal prossimo campionato, le due nazioni avranno campionati unici. Dieci squadre Italiane più dieci spagnole per la Serie A. Uguale per la Serie B. anche le due leghe “pro” si fondono. Per cui il Ragusa potrebbe andare in trasferta ad Alicante. Ma vediamo nel dettaglio questo fondamentale passaggio, il primo per una Super League. Le squadre Italiane sono: Inter, Milan, Juve, Toro, Roma, Lazio, Napoli, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) La notizia è la più clamorosastoria del calcio. Prima di, le due Federazioni (Figc-Fsgc) hanno deciso di fondersi. In pratica già dal prossimo campionato, le due nazioni avranno campionati unici. Dieci squadrene più dieci spagnole per laA. Uguale per laB. anche le due leghe “pro” si. Per cui il Ragusa potrebbe andare in trasferta ad Alicante. Ma vediamo nel dettaglio questo fondamentale passaggio, il primo per una Super League. Le squadrene sono: Inter, Milan, Juve, Toro, Roma, Lazio, Napoli, ...

Advertising

matteosalvinimi : Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per portare la solidarietà - mia e di milioni di italiani - a don… - capuanogio : Ordine del Tribunale di Madrid alla #Uefa: non solo non può escludere i club della #Superlega ma deve anche annulla… - gualtierieurope : Nella risposta all'appello dell'ordine @architettiroma le mie idee per superare la 'paura della firma' che da anni… - 60_cla : RT @Marco_dreams: I ruoli. L’uomo deve fare l’uomo e la donna deve stare al suo posto: casa, chiesa e famiglia. Hanno il sessismo nel DNA… - MadameDalida : RT @NotizieB: Abituata alla patina di rumore, alla parola d’ordine della promozione, alle relazioni pubbliche, e alla ricerca di mercato, l… -