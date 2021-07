Stellantis | Ellesmere Port produrrà veicoli elettrici dal 2022

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) –annuncia un investimento di 100 milioni di sterline a favore dell’impianto Vauxhall di, grazie al quale lo stabilimento entrerà in una nuova era della produzione disarà il primo stabilimentoin cui, entro la fine del prossimo anno, saranno prodotticommerciali e per il traso passeggeri totalmentea batteria dei marchi Vauxhall, Opel, Peugeot e Citroën, destinati tanto al mercato interno quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Ellesmere

L'investimento dia favore diPort - spiega una nota - sfrutterà le azioni volte al miglioramento delle prestazioni, rese possibili grazie al processo di collaborazione che vede ...Anche se la preoccupazione degli operai non cesserà fino alla presentazione del piano ufficiale relativo alla fabbrica diPort , si prevede che la presenza dinel Regno Unito sarà ancora attiva in termini di produzione. Nello stabilimento britannico il gruppo frutto della fusione tra FCA e PSA ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug - Stellantis ha investito 100 milioni di sterline nell'impianto Vauxhall di Ellesmere Port, con il quale lo stabilimento entrera' in una nuova era della ...(Teleborsa) - Stellantis annuncia un investimento di 100 milioni di sterline a favore dell'impianto Vauxhall di Ellesmere Port, grazie al quale lo stabilimento entrerà in una nuova era ...