Stellantis - Ellesmere Port non chiude | produrrà veicoli elettrici

Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di, commentando l'investimento da 100 milioni di sterline per l'impianto Vauxhall diPort, grazie al quale lo stabilimento ...'Inoltre - prosegue il costruttore - la ferma volonta didi assicurare un futuro sostenibile aPort ha ricevuto il pieno sostegno del governo britannico , del consiglio dell'...Stellantis annuncia un investimento di 100 milioni di sterline nell'impianto Vauxhall di Ellesmere Port, in Gran Bretagna, per la produzione di veicoli elettrici. Ellesmere Port, dice una nota, sar ...Un investimento da 100 milioni nello stabilimento di Ellesmere Port che dalla fine del 2022 produrrà solo veicoli elettrici anticipando la decisione del Governo Uk di bandire la vendita di auto diesel ...