“Splash Auf Wiedersehen” | il nuovo brano di Linda Messerklinger VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 luglio 2021)– foto di Chiara LuzzitelliÈ online ildi “Auf” (Believe), ildi, che anticipa l’album di prossima uscita “ANIMA L”. Il, scritto e diretto dalla stessa. IlAuf”, disponibile in digitale (https://backl.ink/147349148), sarà in radio da venerdì 9 luglio 2021. “Anima L” è il primo album solista di prossima ...