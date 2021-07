Spindox | +17% al debutto su AIM Italia

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) –, società attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha chiuso il primo giorno di negoziazioni su AIMin rialzo del 17,33% ad un prezzo pari a 8,80 euro, rispetto al prezzo di collocamento pari a 7,50 euro. Nel corso della seduta sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 198.800 azioni, pari ad un controvalore di circa 1,85 milioni di euro. Il capitale sociale diammonta ad 300.000 euro ed è diviso in 6.000.000 di azioni, senza indicazione del valore nominale. Alla luce del prezzo di chiusura odierno, la capitalizzazione della società è ...

