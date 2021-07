Spinazzola | il chirurgo che lo ha operato | «Tornerà alla grande | l’ho visto grintoso»

(Di martedì 6 luglio 2021) IlLasse Lempainen, che haLeonardo, ha parlato del recupero dell’esterno della Roma e della Nazionale Lesse Lempainen,luminare che hain Finlandia Leonardo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’operazione e del recupero dell’esterno di Roma e Italia. «Leonardo ha unaforza interiore, anche se la rabbia per avere dovuto interrompere la splendida avventura dell’Europeo non è certo smaltita. Masubitoe concentrato sulla ...

Professore, come ha trovato? Leonardo ha una grande forza interiore, anche se la rabbia per avere dovuto interrompere la splendida avventura dell'Europeo non è certo smaltita. Ma l'ho ...Novanta minuti, proprio come una partita di calcio. Quella che Leonardonon potrà giocare per almeno 7 - 8 mesi dopo la maledetta rottura del tendine d'Achille della gamba sinistra, durante l'ennesima sgommata di un Europeo stellare. Segui tutta la Serie A TIM ...SPINAZZOLA FINALE EURO 2020 – L’intervento al tendine d’Achille sinistro di Leonardo Spinazzola è perfettamente riuscito, e lo stesso chirurgo che lo ha operato si è detto ottimista sul suo recupero.Lempainen, il chirurgo che ha operato Spinazzola, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Leonardo ha una grande forza interiore, anche se la rabbia per ...