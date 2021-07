Spinazzola è rientrato in Italia dopo l’operazione. In caso di finale, domenica vorrà essere a Wembley (Di martedì 6 luglio 2021) Leonardo Spinazzola è rientrato in Italia dopo l’operazione al tendine d’Achille alla quale si è sottoposto ieri a Turku, in Finlandia. Il romanista è atterrato all’aeroporto di Ciampino e da lì, accompagnato dalla moglie, ha proseguito verso casa. Il giocatore guarderà questa sera in tranquillità la sfida tra Italia e Spagna, della semifinale di Euro 2020 ma ha già fatto sapere come vorrà esserci a Wembley domenica, in caso di finale degli Azzurri, come tutti noi ci auspichiamo. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Leonardoinal tendine d’Achille alla quale si è sottoposto ieri a Turku, in Finlandia. Il romanista è atterrato all’aeroporto di Ciampino e da lì, accompagnato dalla moglie, ha proseguito verso casa. Il giocatore guarderà questa sera in tranquillità la sfida trae Spagna, della semidi Euro 2020 ma ha già fatto sapere comeesserci a, indidegli Azzurri, come tutti noi ci auspichiamo. Foto: ...

