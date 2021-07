Spinazzola a Roma dopo l'intervento: 'In bocca al lupo Italia!' (Di martedì 6 luglio 2021) Roma - Sempre sorridente e pronto a lavorare per tornare in campo. Leonardo Spinazzola questo pomeriggio alle 14.15 è sbarcato all'aeroporto di Ciampino con un volo privato proveniente dalla Finlandia. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021)- Sempre sorridente e pronto a lavorare per tornare in campo. Leonardoquesto pomeriggio alle 14.15 è sbarcato all'aeroporto di Ciampino con un volo privato proveniente dalla Finlandia.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, obiettivo #Bensebaini dopo l'infortunio di #Spinazzola. I giallorossi continuano a insister… - Gazzetta_it : Lempainen: 'Spinazzola tornerà super. E l'Italia ora è la più forte' #Roma #Italia - DiMarzio : Il rendimento di #Spinazzola a #Euro2020 non sta passando inosservato e diversi top club hanno chiesto informazioni - siamo_la_Roma : ?? #Spinazzola torna a #Roma ???? Dopo l'operazione in #Finlandia (VIDEO) ?? Qualche giorno di riposo, poi l'inizio d… - salvione : Spinazzola a Roma dopo l'intervento: 'In bocca al lupo Italia!' VIDEO -