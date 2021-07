Spike Lee al Festival di Cannes: “I neri vengono ancora uccisi come animali” – Video (Di martedì 6 luglio 2021) “Il mondo è governato dai gangster: Agent orange (Donald Trump, ndr), Bolsonaro e Putin sono dei gangster e dobbiamo esporci contro questo mondo. Ho scritto ‘Fa la cosa giusta’ nel 1988 e quando vedi casi come George Floyd, ucciso, linciato… penseresti e spereresti che i neri non siano più uccisi come animali, e invece è ancora così“. Così Spike Lee, presidente di giuria della 74esima edizione del Festival di Cannes, durante la conferenza stampa di apertura del Festival. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “Il mondo è governato dai gangster: Agent orange (Donald Trump, ndr), Bolsonaro e Putin sono dei gangster e dobbiamo esporci contro questo mondo. Ho scritto ‘Fa la cosa giusta’ nel 1988 e quando vedi casiGeorge Floyd, ucciso, linciato… penseresti e spereresti che inon siano più, e invece ècosì“. CosìLee, presidente di giuria della 74esima edizione deldi, durante la conferenza stampa di apertura del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

