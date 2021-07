Spagna, produzione industriale maggio sopra attese (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Cresce più delle attese la produzione industriale in Spagna a maggio. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione aumenta del 4,3% su base mensile dopo il +0,4% del mese precedente. Inoltre, si è registrato un aumento tendenziale del 26%, dato superiore alle stime degli analisti (+22,1%) e al mese precedente (+48,2%). Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un +28,2% (+50,3% il precedente). Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Cresce più dellelain. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), laaumenta del 4,3% su base mensile dopo il +0,4% del mese precedente. Inoltre, si è registrato un aumento tendenziale del 26%, dato superiore alle stime degli analisti (+22,1%) e al mese precedente (+48,2%). Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un +28,2% (+50,3% il precedente).

