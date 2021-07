Spagna nuovo DL in caso di crisi: sequestro di qualunque proprietà privata. Cittadini e media obbligati ad eseguire ordini dello stato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leggimi questo articolo Qualsiasi persona maggiorenne è obbligata a svolgere i “prestaciones personales” richiesti dalle autorità competenti, seguendo le linee guida del Consiglio di sicurezza nazionale, quando viene dichiarato lo stato di crisi in Spagna. In questo caso, tutti i Cittadini senza eccezione devono attenersi agli ordini e alle istruzioni impartite dalle autorità. Lo stabilisce la riforma della Legge sulla sicurezza nazionale predisposta dal Governo e che riprende alcuni degli insegnamenti appresi durante quasi un anno e mezzo di crisi sanitaria. Nel ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leggimi questo articolo Qualsiasi persona maggiorenne è obbligata a svolgere i “prestaciones personales” richiesti dalle autorità competenti, seguendo le linee guida del Consiglio di sicurezza nazionale, quando viene dichiarato lodiin. In questo, tutti isenza eccezione devono attenersi aglie alle istruzioni impartite dalle autorità. Lo stabilisce la riforma della Legge sulla sicurezza nazionale predisposta dal Governo e che riprende alcuni degli insegnamenti appresi durante quasi un anno e mezzo disanitaria. Nel ...

