Spagna, nuova legge sulla violenza sessuale. Al centro il consenso delle donne: «Solo sì è sì» (Di martedì 6 luglio 2021) Una nuova normativa contro i reati di violenza sessuale: il governo spagnolo ha approvato in Consiglio dei Ministri una proposta di legge che prevede la riforma del codice penale nella parte che riguarda i reati contro la libertà sessuale. Questo significa che come riportano i media iberici, per la prima volta viene introdotta una definizione di «consenso espresso» nei rapporti sessuali, per la quale ogni rapporto in cui manchi questo consenso dovrà essere considerato «violenza sessuale», mentre viene eliminato il concetto di «abuso».

