Sostegni bis, bonus vacanze prorogato fino a dicembre: 500 euro ma c'è il limite Isee. Come e quando richiederlo - GUIDA (Di martedì 6 luglio 2021) L'estate sta arrivando e gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare la vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo e l'ormai prossima ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 6 luglio 2021) L'estate sta arrivando e gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare la vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo e l'ormai prossima ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Sostegni bis, dal nuovo “bonus auto” ai tamponi gratis per i più fragili. Gli emendamen... - GioPepi : RT @GDS_it: C'è l'intesa: altri 300 milioni per gli ecoincentivi auto - Corriere : Sostegni bis, dal nuovo “bonus auto” ai tamponi gratis per i più fragili. Gli emendamen... - FiscoSette : Contributo a fondo perduto alternativo: ecco scadenze, soggetti beneficiari, modalità di calcolo - Gemelli_Amber : Sostegni bis, tutte le misure per gli incentivi autoIMPRESA -