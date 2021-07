Sorpresa in Italia-Spagna: Lorenzo Insigne cambia ruolo! (Di martedì 6 luglio 2021) Subito dopo lo stupendo gol di Federico Chiesa, Mancini ha voluto correre ai ripari. È infatti uscito uno spento Ciro Immobile per lasciar spazio a Domenico Berardi, ma così facendo il CT azzurro ha stravolto il suo schieramento offensivo. Il neo-entrato esterno del Sassuolo si piazza alto a destra, ruolo occupato in precedenza da Chiesa. L'esterno juventino si è infatti spostato sull'out di sinistra, lasciando lo spazio da punta centrale a Lorenzo Insigne. Ruolo da falso nueve, dunque, per il numero dieci del Napoli e della Nazionale: chissà che non possa avere un futuro in quel ruolo. Pochi minuti più tardi, intorno al 75', Mancini ha ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 luglio 2021) Subito dopo lo stupendo gol di Federico Chiesa, Mancini ha voluto correre ai ripari. È infatti uscito uno spento Ciro Immobile per lasciar spazio a Domenico Berardi, ma così facendo il CT azzurro ha stravolto il suo schieramento offensivo. Il neo-entrato esterno del Sassuolo si piazza alto a destra, ruolo occupato in precedenza da Chiesa. L'esterno juventino si è infatti spostato sull'out di sinistra, lasciando lo spazio da punta centrale a. Ruolo da falso nueve, dunque, per il numero dieci del Napoli e della Nazionale: chissà che non possa avere un futuro in quel ruolo. Pochi minuti più tardi, intorno al 75', Mancini ha ...

