Sono note come ‘le scogliere della rovina’, se le visiti fai molta attenzione (Di martedì 6 luglio 2021) Se non siete mai stati in Irlanda, vi consigliamo di organizzare un viaggio poiché le attrazioni da vedere Sono parecchie e i panorami che vi offre Sono incredibili. Soprannominata l’isola di smeraldo per i paesaggi verdi di cui abbonda, l’Irlanda è puntellata di castelli medievali ricchi di storia, ha dato i natali a Oscar Wilde ed è patria della Guinness. scogliere di Moher, Sono tra i posti più pericolosi al mondo Ma i motivi per farci un salto non Sono finiti: la meta più visitata di tutta l’isola Sono le Cliff of Moher, le scogliere alte più di ... Leggi su funweek (Di martedì 6 luglio 2021) Se non siete mai stati in Irlanda, vi consigliamo di organizzare un viaggio poiché le attrazioni da vedereparecchie e i panorami che vi offreincredibili. Soprannominata l’isola di smeraldo per i paesaggi verdi di cui abbonda, l’Irlanda è puntellata di castelli medievali ricchi di storia, ha dato i natali a Oscar Wilde ed è patriaGuinness.di Moher,tra i posti più pericolosi al mondo Ma i motivi per farci un salto nonfiniti: la meta più visitata di tutta l’isolale Cliff of Moher, lealte più di ...

Advertising

andreafdx : RT @IdeeXscrittori: Per essere ottimista ripassi note frasi motivazionali. Giornata storta? «Domani è un altro giorno». Cadute? «Ciò che n… - M4r14P40l4 : RT @AstroPratica: ?? Le 'Vene del Paradiso' - meglio note come Nubi #Nottilucenti, sono abbastanza comuni nel cieli del nord #Europa ma sono… - stebenci : RT @IdeeXscrittori: Per essere ottimista ripassi note frasi motivazionali. Giornata storta? «Domani è un altro giorno». Cadute? «Ciò che n… - Apro_Formazione : VUOI TROVARE LAVORO? ?? - __Naglfar : RT @AstroPratica: ?? Le 'Vene del Paradiso' - meglio note come Nubi #Nottilucenti, sono abbastanza comuni nel cieli del nord #Europa ma sono… -