“Sono lesbica e ho una compagna” Parlamentare di destra fa coming out e confessa | “Ho avuto paura”

(Di martedì 6 luglio 2021) Il ddl Zan è la proposta per prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo. Si tratta di un disegno di legge che porta il nome del deputato del Partito democratico Alessandro Zan. È stato già approvato alla Camera nel novembre 2020 e ora si trova in Commissione Giustizia al Senato mentre infuria il dibattito pubblico, con divisioni all’interno del Parlamento e del mondo politico. Come scrive l’Huffington Post, si tratta di un provvedimento trasversale che solo dopo diversi anni è riuscito ad approdare in Parlamento. La prima proposta di legge sul tema risale addirittura al 2013, mentre il testo Zan ha cominciato ...