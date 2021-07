“Sono a pezzi, quando l’ho sentita…”. Enzo Paolo Turchi, il retroscena sull’ultima telefonata a Raffaella Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Stabilito il programma delle esequie di Raffaella Carrà, la showgirl morta lunedì 5 luglio all’età di 78 anni. Mercoledì 7 luglio è previsto un corteo funebre, giovedì 8 luglio la camera ardente in Campidoglio, mentre venerdì ci saranno i funerali alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, alle 12. Nel dettaglio mercoledì 7 luglio alle 16 partenza corteo funebre da Via Nemea 21. Il corteo farà le seguenti tappe, dove si fermerà un minuto per il pubblico saluto all’artista: Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), RAI di Via Teulada 66, Teatro delle Vittorie, RAI di Viale Mazzini 14, Campidoglio (Sala Protomoteca). Prevista per le 18 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Stabilito il programma delle esequie di, la showgirl morta lunedì 5 luglio all’età di 78 anni. Mercoledì 7 luglio è previsto un corteo funebre, giovedì 8 luglio la camera ardente in Campidoglio, mentre venerdì ci saranno i funerali alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, alle 12. Nel dettaglio mercoledì 7 luglio alle 16 partenza corteo funebre da Via Nemea 21. Il corteo farà le seguenti tappe, dove si fermerà un minuto per il pubblico saluto all’artista: Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), RAI di Via Teulada 66, Teatro delle Vittorie, RAI di Viale Mazzini 14, Campidoglio (Sala Protomoteca). Prevista per le 18 ...

Advertising

steweeeeeeeeee : sangue mio mixtape è nato a gennaio/febbraio 2021, eravamo in dieci artisti su un muretto e abbiamo sorteggiato dei… - anchesefosseboh : @Stella6789 @herbst20181 Adoro le tue mani... adoro ogni cosa di te... sono pezzi di un puzzle che formano un essere speciale - johnnyisacloud : Oggi primo giorno di vero e proprio scavo sono a pezzi, come si fa a fare l'archeologo per 30 anni ed essere sottopogati? COME? - DToffolon : Il mio umore di oggi passa per questi due punti continuamente, sono davvero a pezzi - HAL900019795496 : @CarloCalenda Quando c’è un politico capace con dei precisi programmi che non usa la retorica, in questo cavolo di… -