Sondaggio EMG | quanto mancava a Manfredi per chiudere le elezioni al primo turno

Sondaggio EMG, quanto manca(va) a Manfredi per chiudere le elezioni al primo turno

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giorno in cui si è ufficializzato il matrimonio tra Catello Maresca e i partiti del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative di Napoli, è il centrosinistra a spiegarne il motivo. La corsa per Palazzo San Giacomo, infatti, stando al Sondaggio EMG e divulgato nel tardo pomeriggio dallo staff di Gaetano Manfredi, era in pratica già segnata. Al candidato sindaco del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle sarebbero mancati solamente 2 punti per raggiungere la metà più uno dei consensi dei napoletani per chiudere la partita delle elezioni già al primo turno.

