Somnio: lo yacht di 222 metri, 39 appartamenti per fuggire dalle pandemie (Di martedì 6 luglio 2021) Non è uno yacht, nemmeno un super yacht ma uno yacht transatlantico. «Somnio», progettato dallo studio di architettura svedese Winch Design insieme a Tillberg Design (e costruito da Vard, parte del gruppo italiano Fincantieri) è il panfilo più grande del mondo e forse anche il più lussuoso. Si va dai 222 metri di lunghezza ai 39 appartamenti (non camere, appartamenti interi) distribuiti sui sei piani. appartamenti che si potranno acquistare solo su invito riservato a partire da 11 milioni di dollari. Non è tutto, perché a disposizione dei fortunati ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Non è uno, nemmeno un superma unotransatlantico. «», progettato dallo studio di architettura svedese Winch Design insieme a Tillberg Design (e costruito da Vard, parte del gruppo italiano Fincantieri) è il panfilo più grande del mondo e forse anche il più lussuoso. Si va dai 222di lunghezza ai 39(non camere,interi) distribuiti sui sei piani.che si potranno acquistare solo su invito riservato a partire da 11 milioni di dollari. Non è tutto, perché a disposizione dei fortunati ...

Advertising

cuenews_it : Con #Somnio nasce un nuovo 'segmento' di #superyacht ?? Il primo #YachtLiner al mondo è un lussuosissimo hotel a 6 s… - RadioR101 : #R101News: lungo 222 metri, ha 39 appartamenti e una cantina da 10mila bottiglie ?? - lbianchetti : Lo yacht in condominio per i ricchi povery. (Ma poi come fanno a mettersi d’accordo su dove andare?) - GQitalia : Un hotel esclusivo galleggiante, con 39 appartamenti che partono dai 9 milioni di euro ?? #megayacht #yacht #lusso - rada_maja : RT @Corriere: Lungo 222 metri, 39 appartamenti e una cantina da 10mila bottiglie: ecco lo yacht più g... -