(Di martedì 6 luglio 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:tra ...

Advertising

IsaeChia : Somiglianza tra Valentina Nulli Augusti e Taylor Mega #TemptationIsland - BTBCVZOCPNCPM83 : RT @lilla_lovato: Quell'incredibile somiglianza tra Serky e CC ? #LoveIsInTheAir #LAllieva #SekanBolat #ClaudioConforti - SimonaCroisette : RT @lilla_lovato: Quell'incredibile somiglianza tra Serky e CC ? #LoveIsInTheAir #LAllieva #SekanBolat #ClaudioConforti - lilla_lovato : Quell'incredibile somiglianza tra Serky e CC ? #LoveIsInTheAir #LAllieva #SekanBolat #ClaudioConforti - laborderlinee : ma solo io ho notato una strana somiglianza tra andrea pisani dei panpers e manuel locatelli? NON DITEMI CHE SONO S… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Isa e Chia

... unita ad uno spirito allegro ed arguto che, assieme ad una grandeanche fisica, la ... Non sembra un caso che,tutte le donne della sua famiglia, sia stata la sola ad essere messa sotto ...Unatroppo evidente con la denominazione sociale della casa produttrice di bolidi su ... Dalle parole del proprietario di 'Lamburghino' si evince come la battaglia legalela paninoteca e ...Prosegue la rassegna RosolinaAmarLibri con un altro, importante, appuntamento. Il 13 luglio sarà presente Camilla Tibaldo, 21 anni di Trecenta, nella cinquina finalista al Premio Campiello Giovani 202 ...Frattale dal 2019 per Bitcoin Più nello specifico, il 26 giugno 2019 Bitcoin ha segnato un massimo a circa 14.000$, prima di tornare verso il basso per il resto dell’anno a causa della vendita di real ...