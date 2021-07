Social World Film Festival, premio alla carriera a Silvio Orlando e ricordo della Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 7 minutiVico Equense (Na) – Uno sguardo al passato con gli omaggi a Marcello Mastroianni e Raffaella Carrà, la valorizzazione dei protagonisti del presente e le occasioni per i talenti del futuro. Il tutto nel segno dell’amore per il cinema. Dall’11 al 18 luglio a Vico Equense torna il Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale, diretta del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo. In 19 sezioni, competitive e non, sono state selezionate 600 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 32 in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 7 minutiVico Equense (Na) – Uno sguardo al passato con gli omaggi a Marcello Mastroianni e Raffaella, la valorizzazione dei protagonisti del presente e le occasioni per i talenti del futuro. Il tutto nel segno dell’amore per il cinema. Dall’11 al 18 luglio a Vico Equense torna il, la Mostra Internazionale del Cinemae, diretta del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo. In 19 sezioni, competitive e non, sono state selezionate 600 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 32 in ...

